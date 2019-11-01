«Оруэлл отдыхает…» Координатор «Синих Ведерок» предложил начать публичное обсуждение планов по организации дорожного движения в Москве

Идеи московских чиновников и ГИБДД по обустройству улично-дорожной сети надо выносить на публичное обсуждение. Такое мнение на пресс-конференции высказал координатор движения «Синие Ведерки» Петр Шкуматов, отвечая на вопрос корреспондента РИА «Новый День». В Центре организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) сообщили, что инициативу поддерживают – но с оговорками.

«Чтобы установить новый знак или принять решение об обустройстве «островка безопасности» чиновнику требуется пять минут, – пояснил Шкуматов. – А чтобы отменить даже абсурдные решения, требуются годы. Вся эта история должна быть, с моей точки зрения, уравнена – если знак повесили за пять минут, водители должны иметь возможность точно так же снять его за пять минут».

Реализовать эту идею можно было бы при помощи системы фильтрации таких инициатив, схожую с regulation.gov.ru – это федеральный портал для обсуждения проектов нормативных актов. Шкуматов отметил, что планируемые изменения в организации дорожного движения можно было бы размещать там для публичного электронного обсуждения, например, в течение месяца. «Если изменения, которые предлагаются, не собирают больше 50% верифицированных голосов – это можно делать через Госуслуги – делать так должно быть запрещено. В то же время, если инициатива даже прошла эту песочницу, должен быть испытательный период: несколько месяцев надо смотреть, не возросла ли там аварийность», – пояснил он.

В качестве примера того, что получается, когда чиновники единолично принимают такие решения, Шкуматов привел московскую улицу Нагорную, где «никогда не было никаких аварий». «Сейчас там на проезжей части сделали выступ, «клык» такой бордюрный – и там уже одно тяжелое ДТП, с «перевертышем» и с тяжелораненым. Человек ехал в темноте, не увидел этот «бордюрный клык», наехал на него и перевернулся»,– рассказал он.

Координатор движения «Синие Ведерки» также отметил, что подобные «островки безопасности» сделали также на улице Трофимова, и после этого там произошли десятки аварий. «Оруэлл отдыхает. «Островок безопасности» привел к уничтожению десятков автомобилей, – констатировал он. – Но самое главное, что это все можно было зарубить еще на стадии проекта».

Еще одно странное решение ГИБДД и столичных чиновников каждые сутки делает нарушителями десятки тысяч автомобилистов, которые движутся по МКАД и по Варшавскому шоссе, сообщил общественник. Так, на кольцевой дороге появился участок протяженностью всего в 50 метров, где скорость движения ограничена 80 км в час – при этом дистанция между автомобилями должна быть в 70 метров. «Вы едете в пробке, скорость 20 км в час, и вы должны перед знаком затормозить, выждать 70 м и держать эту дистанцию, – уточнил Шкуматов. – Каждый – нарушитель, а за дистанцию предусмотрен штраф в полторы тысячи рублей. Чем думали, когда устанавливали там знак 70 метров?»

«Нужно, чтобы эти серые невзрачные люди вышли на поверхность, – подчеркнул Шкуматов, пояснив, что москвичи даже не знают, кто именно принимает решения об установке таких «клыков», новых знаков и сужении улиц. – Чтобы они свои проекты показывали на специальном сайте. Чтобы эти проекты проходили общественное обсуждение, причем не фиктивное, а настоящее. Сейчас, когда идет эта пресс-конференция, на МКАД и на Варшавском шоссе тысячи водителей становятся нарушителями. Они все нарушители, потому что не нарушить там невозможно».

Заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксакции ЦОДД Егор Чернов со своей стороны заявил, что в Центре к инициативе введения общественного обсуждения относятся «точно положительно». «Мы все ездим по одним и тем же дорогам, я тоже езжу и стою в пробках. Мне кажется, это однозначно хорошая идея. Другое дело, что ЦОДД имеет возможности для анализа дорожной ситуации, а рядовой гражданин этого не имеет», – отметил он.

В частности, как пояснил Чернов, стоящий по утрам в пробке гражданин может требовать, чтобы ему улучшили выезд на трассу в 7 утра – но это сразу ухудшит положение для тех, кто едет часом позже. «Надо учитывать мнение большинства», – сказал он, и привел в пример ситуацию с появлением выделенных полос, которые вызвали жалобы автомобилистов и благодарность пассажиров общественного транспорта.

«Когда мы сделаем это общественное обсуждение, туда, наверное, зайдут одни автолюбители, скажут «нет!», и выделенной полосы может не быть. А на самом деле решение должно быть не такое. Это достаточно тонкий вопрос. Иногда какие-то вещи надо делать, может быть, императивно», – отметил Чернов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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