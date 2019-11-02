Провал «плана» Путина с концепцией-2020: «светлое будущее» в России снова наступит позже

Концепция долгосрочного социально-экономического развития России, которая была принята правительством РФ в 2008 году и предполагала существенное улучшение ситуации в стране к 2020 году, оказалась нереализуемой. Рост ВВП на 6,5%, рост доходов и радикальное сокращение бедности так и не состоялись, по ряду таких целевых показателей дедлайн фактически продлен – они стали национальными целями, закрепленными очередным майским указом президента РФ Владимира Путина в 2018 году. О том, что и почему не получилось сделать, пишет РБК.

Одна из заявленных целей касалась попадания России в пятерку мировых лидеров по росту ВВП. По итогам 2018 года Россия находится на шестом месте (3,1% мирового ВВП). Первая пятерка представлена Китаем (18,7%), США (15,2%), Индией (7,7%), Японией (4,1%) и Германией (3,2%). Сейчас вхождение России в пятерку крупнейших экономик мира закреплено в качестве национальной цели майским указом 2018 года.

Как отмечает издание, концепция также предполагала, что отечественная экономика должна к 2020 году выйти «на траекторию долгосрочного устойчивого роста со средним темпом около 6,4-6,5% в год». Между тем фактически этого не произошло. Среднегодовой рост ВВП в 2014-2018 годах составил лишь 0,5%, а в 2019-2020 годах рост, согласно прогнозу Минэкономразвития, ожидается на уровне 1,3-1,7%. Ускорение экономики может произойти только с 2021 года, но до 3,1-3,3% при условии реализации обширной программы улучшения делового климата, снижения административных барьеров для бизнеса, цифровизации и т.д.

«К 2020 году по сравнению с 2012 годом реальный ВВП должен был вырасти на 64-66%, следует из концепции. Но если проанализировать фактическую динамику ВВП с 2012 года, то получится, что в 2013-2019 годах он вырос на 5,8% (с учетом последних прогнозов властей по текущему году)», – пишет РБК.

Несостоявшимися оказались также планы по росту реальных доходов, которые, как было заявлено, должны были повыситься на 64-72% по сравнению с 2012 годом. Однако если в 2007-2013 годах доходы населения росли (на 22% в общей сложности), то с 2014 года началось их сокращение. По данным Росстата, с 2014 года наблюдается непрерывная отрицательная динамика, которая сменилась околонулевым ростом только в 2018 году. В общей сложности, с 2012 года к третьему кварталу 2019 года реальные располагаемые доходы россиян сократились примерно на 5%, отмечает издание.

Еще одна цель концепции на 2020 год – снижение уровня абсолютной бедности с 13,4% в 2007 году до 6-7%, а также увеличение среднего класса до более половины населения. Как пишет РБК, уровень бедности в России действительно снижался с 2008 по 2012 год, когда доля населения с доходами ниже прожиточного минимума опустилась до 10,7%. Однако затем количество бедных опять стало расти и по итогам 2016 года составило 13,3%. После снижения в 2017-2018 годах в нынешнем показатель начал вновь подниматься: по итогам второго квартала 2019 года Росстат зафиксировал рост до 12,7%: за чертой бедности живут 18,6 млн человек. Теперь эту цель, обозначенную в концепции-2020, власти будут достигать к 2024 году, согласно указу главы государства. Вице-премьер Татьяна Голикова называла эту задачу самой сложной из всех обозначенных в указе.

О том, что цели остались невыполненными, недавно напомнил глава Счетной палаты Алексей Кудрин во время первого чтения проекта бюджета на 2020-2022 годы в Госдуме. «Помните, у нас была Концепция долгосрочного развития, мы ее еще называли «План Путина», принята в 2008 году? Там заложен бюджетный маневр – рост расходов бюджетной системы на здравоохранение и образование – до 5% ВВП по каждому», – сказал он.

По словам Кудрина, «вообще такое решение когда-то принималось» на уровне правительства и «Единой России». «Но мы пока находимся на уровне меньше, чем было 11 лет назад», – констатировал он.

Как отметила главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова, слова которой приводятся в публикации РБК, до 2008 года экономика в среднем росла на 7% в год, и после кризиса 2008-2009 годов многие экономисты были уверены, что Россия вернется на траекторию 6-процентного роста.

По словам Орловой, концепция представляла собой «оптимистичный сценарий, со ссылкой на историю прошлого десятилетия» [до 2008 года]. Документ готовился в то время, когда исходили из совершенно других экономических, геополитических, социальных предпосылок, также считает руководитель направления Deloitte по оказанию услуг финансовым институтам России и СНГ Екатерина Трофимова. «На фоне кризиса и санкций ситуация полностью поменялась. Объективно, это был маловероятный план для исполнения», – обратила внимание эксперт.

Санкции, введенные против России после присоединения Крыма, повлияли на замедление экономики лишь отчасти, считает Орлова. «Ежегодно мы из-за санкций по состоянию на 2018 год теряли 0,5% ВВП, а с точки зрения потенциального роста – 0,3%. Это не тот масштаб проблемы, которая могла бы объяснить расхождение между желаемыми 6% и фактическими 1-2% роста», – сказала она.

По оценке экономиста, экономика растет медленнее из-за структурных ограничений, например, демографических, и спада инвестиционной активности. «Инвестиционный рост до 2008 года был гораздо более интенсивным, особенно частного сектора. После 2008 года инвестиции росли, но в большей степени за счет госсектора», – отметила она.

В то же время, как считает Орлова, долгосрочные стратегии развития пишутся не для выполнения на 100%, а для создания образа будущего, исходя из которого государство будет планировать свои действия. И на момент создания в 2008 году концепция развития до 2020 года была вполне оптимальной.

«Проблемы возникают тогда, когда мы стратегию цементируем, 10 лет живем с каким-то планом, а потом смотрим – не выполнили. Стратегия должна быть живой, это некий ориентир, она должна постоянно обновляться в процессе прихода каких-то новых событий, новой статистики. Реальность же меняется постепенно, и эти изменения нужно в стратегию инкорпорировать, – подчеркнула Орлова. – У нас есть такая проблема, что мы формируем стратегию, потом о ней забываем, через пять лет достаем, выясняем, что она не сбылась, говорим, что она плохая и придумываем новую».

При этом, как считает Трофимова, планирование в России часто основывается на «ожиданиях и пожеланиях», а не на просчитанных макроэкономических прогнозах. «Уровень выполнения таких стратегий достаточно низкий. Кроме того, у нас все еще очень волатильная макроэкономическая ситуация, и это осложняет прогнозирование», – заключает эксперт.

Стоит отметить, что сразу после обнародования концепции 2020 многие эксперты оценивали этот документ скептически. В частности, сопредседатель Совета по национальной стратегии Валерий Хомяков отмечал, что документ «сырой», а его положения вряд ли могут быть реализованы. По его оценке, так называемая «Концепция-2020» похожа на великий проект советских времен, который может так и остаться на бумаге, что в итоге и произошло.

Концепция-2020, которая предполагала переход страны на инновационную модель, может остаться только на бумаге, обращал также тогда внимание известный экономист, руководитель Национального института развития Сергей Глазьев, отмечая, что есть существенные противоречия между заявленными целями документа и реальными действиями кабинета министров.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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