Историческое событие: РПЦ и Архиепископия Западной Европы официально воссоединились

Сегодня в Москве глава Русской православной Церкви Кирилл передал главе Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции Иоанну (Реннето) Грамоту о восстановлении единства европейских приходов («Русский экзархат»), созданных эмигрантами из России, с Русской церковью.

Церемония прошла в Храме Христа Спасителя. Архиепископия «отныне пребывает неотъемлемой частью Московского патриархата», говорится в тексте документа, который торжественно зачитали в храме, передает РИА «Новости».

После передачи грамоты глава РПЦ объявил о возведении архиепископа Иоанна в сан митрополита «во внимание в твердом стоянии в канонической истине и к пастырским трудам, приведшим к восстановлению церковного единства», уточняет «Интерфакс».

«Русский экзархат» был основан в 1921 году, когда временное управление русскими церквями в Западной Европе было поручено архиепископу Евлогию (Георгиевскому). Такое решение приняли тогдашний патриарх Московский и всея Руси Тихон, Священный Синод и Высший церковный совет.

В силу исторических обстоятельств в 1931 году приходы, возглавляемые митрополитом Евлогием, были приняты на временной основе в юрисдикцию Константинопольского патриархата в качестве экзархата, при этом митрополит подчеркивал, что «это лишь временный перерыв официальных административных сношений» до того времени, «когда восстановится общепризнанная центральная церковная власть и нормальные условия жизни Русской православной церкви».

В ноябре 2018 года Константинопольский Синод принял решение о роспуске «русского экзархата». В сентябре 2019 года в Париже прошло собрание духовенства архиепископии, на котором, как сообщали в РПЦ, абсолютное большинство клириков приняли обращение о присоединении к Русской православной церкви. После этого Священный Синод РПЦ принял решение о принятии в юрисдикцию Московского патриархата архиепископа западноевропейских приходов русской традиции.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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