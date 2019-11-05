«Денежная реформа» «банка приколов»: лже-сотрудница Пенсионного фонда обманула пенсионерку по-крупному

В Подмосковье женщина под видом сотрудницы Пенсионного фонда обменяла у пенсионерки 600 тысяч на деньги «банка приколов». Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

По данным полиции, аферистка проникла в дом к 88-летней женщине и сообщила, что в обращение поступают новые денежные средства и предложила поменять старые банкноты. Взамен отдала пенсионерке купюры «банка приколов».

С помощью камер видеонаблюдения полицейским удалось установить подозреваемую в мошенничестве. Она была задержана в автомобиле, в котором были обнаружены и изъяты парик, очки, а также большое количество купюр «банка приколов».

Задержанной оказалась ранее судимая 41-летняя уроженка ближнего зарубежья. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время устанавливаются другие возможные эпизоды преступлений.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.11.19

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