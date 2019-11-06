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Среда, 6 ноября 2019, 18:05 мск

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В Москве сотрудник полиции пытался съесть взятку

В Москве при задержании майор полиции, пойманный на мелкой взятке, пытался съесть 10 тысяч рублей – непрожеванные купюры у него вытащили изо рта, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На фото с места ЧП, которые агентству предоставил источник, 5-тысячную купюру майор успел употребить в пищу почти полностью, еще сильнее пострадал билет на тысячу рублей. Остальные четыре купюры по тысяче относительно целы.

Официально информация о попытке употребить купюры в пищу следствие не комментирует. В пресс-релизе Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета говорится, что задержанный полицейский «пытался уничтожить полученные незаконным путем денежные средства».

По данным ведомства, факт взяточничества произошел 1 ноября. По версии следствия, старший оперуполномоченный направления уголовного розыска линейного пункта полиции на железнодорожной станции Тушино ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская получил взятку в сумме 10 тысяч рублей за вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по сообщению о преступлении.

Сотрудник полиции подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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