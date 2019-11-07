«Замечательно, но не из нашей реальности»: в СовФеде объяснили роль ЦБ в замедлении роста экономики

Доклад главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной в Совете Федерации имеет мало общего с реальностью, а в проблемах российской экономики есть вина Центробанка. Об этом, акак передает корреспондент РИА «Новый День», заявил сенатор от Брянской области Сергей Калашников, выступая накануне на правительственном часе в нижней палате парламента.

«Эльвира Сахипзадовна, я восхищен вашим докладом, и хотел бы поблагодарить вас. Как бы было замечательно, если бы то, что вы рассказали, было в нашей реальности, – заявил Калашников после выступления Набиуллиной. – Но у меня было такое впечатление, что вы рассказываете о чем-то, что не имеет отношения к нашей экономике. Я, например, не могу понять следующее: кредитная ставка для среднего и малого бизнеса, как сказал ваш первый зам, 13-15%. Здесь сидят многие производственники, и они конечно задают себе вопрос: что это за производство, рентабельность которого выше 15%? Ответа на этот вопрос мы не услышали».

Что касается проблемы снижения инфляции, которую регулятор считает ключевой, то, как считает сенатор, найденное для нее решение подложило бомбу под российскую экономику. «Конечно, если изъять все деньги, то никакой инфляции не будет, – отметил Калашников. – Но дело в том, что покупательский спрос населения зависит не только от инфляции, и недоступность средств снижает покупательскую способность населения, подрывая экономику».

При этом, по его оценке, Центробанк не может гарантировать стабильность курса рубля, что отпугивает потенциальных инвесторов, в том числе иностранных – вкладывать средства в долгосрочные проекты рискованно, и бизнес опасается потерять деньги. «Вы [инвесторам] соответствующих условий не предоставили, – пояснил Калашников. – Здесь не любят ссылаться на Китай, но я все же скажу: именно стабильность госрегулирования юаня обеспечило приток соответствующих инвестиций».

Сенатор подчеркнул, что фактически Банк России не может навести порядок даже в Сбербанке, пакетом акций которого он владеет – и который до сих пор не вошел в систему быстрых платежей. «А ведь это основной банк, которым пользуется российское население. Поэтому сколько бы ни говорили о ценности быстрых платежей, пока Сбербанк этого не сделает – а вы, кстати, учредитель Сбербанка – тогда я не знаю, о чем можно говорить», – сказал Калашников и в заключение попросил Набиуллину объяснить, «каким образом фантастические доходы с 2014 года у банка никак не совпадают с ростом экономики».

«Экономика испытывает определенные трудности, а доходы банков растут. Возникает вопрос: а откуда эти деньги, которые дают фантастическую прибыль банкам? – поинтересовался Калашников. – А все, что вы рассказали – и я готов подписаться под каждым вашим словом – замечательные слова!»

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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