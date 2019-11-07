«Ежемесячная доплата будет меньше»: Госдума увеличила период для накопительной пенсии

В России начался новый этап пенсионной реформы. Сегодня Госдума в первом чтении увеличила период выплаты накопительной части пенсии до 258 месяцев. Как отметили представители думской оппозиции, в реальности это означает сокращение ежемесячной пенсионной выплаты. Новшество коснется только «новых пенсионеров» – граждан, родившихся после 1967 года.

«Ежегодные изменения приводят к тому, что размер накопительной пенсии с каждым годом будет снижаться», – констатировал депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представитель фракции «Справедливая Россия» Валерий Гартунг выразился более резко. «Давайте отбросим лишние слова и поговорим о сути – в сухом остатке она проста: ежемесячная доплата к пенсии будет меньше, – заявил он. – За последние 3 года мы напринимали законов, которые, так или иначе, касаются прав граждан. Мы изъяли накопительную пенсию у граждан – ею нельзя распорядиться, и кто бы ни говорил, что она перешла в страховую, но это – все же разные вещи, и это все понимают. Мы лишили граждан их пенсионных накоплений, мы не провели индексацию пенсий работающим пенсионерам».

При этом и пенсии для работающих пожилых россиян были проиндексированы на меньший размер, чем полагалось, подчеркнул парламентарий. «Этими законопроектами мы урезаем фактически пенсию, которую получают граждане, – подчеркнул Гартунг. – Доходы граждан падают, пенсионерам их права мы урезаем – что же мы делаем? Что, государство находится в такой ситуации, что необходимо экономить на самых бедных? В то же время федеральный бюджет второй год верстаем с профицитом. В 2019 году в середине лета уже был профицит больше двух трлн рублей, к концу года, думаю, еще триллионов пять будет. У государства есть все возможности оказания помощи сам бедным – это пенсионеры и семьи с детьми. По поддержке семей с детьми вы уже наш законопроект отклонили, а сейчас рассматриваете по пенсионерам».

По его оценке, «растягивание» накопительной части на больший период выплаты – только начало – следующим шагом станет введение такой же нормы и для страховой части пенсии. «Нет никаких экономических оснований урезать доходы граждан!» – заявил «эсер» и напомнил единороссам, что благодаря их законодательным инициативам нефтяные компании в этом году получили дополнительно 147 млрд рублей, баснословные прибыли получает и финансовый сектор – а без денег остаются самые незащищенные. «У государства есть все, чтобы не урезать, а увеличивать пенсии! Давайте изменим тренд и будем принимать другие законы», – обратился Гартунг к «единороссам», занимающим большую часть депутатских кресел.

Особый цинизм ситуации заключается в том, что снижающий пенсионные выплаты законопроект в первом чтении рассматривается именно 7 ноября, не преминул отметить депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев. Он процитировал пояснительную записку к законопроекту, в которой приводятся данные Росстата о продолжительности жизни россиян, и напомнил, что орган госстатистики сегодня работает в прямом подчинении Минэка . «Статистика сегодня такие перлы выдает, потому что желание выдать желаемое за действительное превосходит всякие разумные пределы, – заявил депутат. – Первоначально было, что накопительная делится на 19 лет. А сейчас мы будем делить уже не на 19, а на 21 год – то есть ежемесячные выплаты будут меньше. А наша Конституция говорит, что в России не должны приниматься законы, умаляющие права человека. И кто сказал, что мужчина проживет 16 лет? Когда мы принимали пенсионную реформу, я лично делал расчеты, основанные на статистике того времени – сегодня она уже изменена – так до 65 лет не доживает половина мужчин!».

Представлявшая правительственный законопроект «единоросс» Светлана Бессараб в ответ заявила, что по данным ПФР в этом году, несмотря на шестимесячное увеличение периоды выплаты пенсий, выплата за счет накопительной части составила около 600 рублей в месяц. «Вот так на самом деле обстоят дела!» – сообщила она.

Идею правительства, продолжающего скандальную пенсионную реформу, в первом чтении поддержал 291 депутат. 94 голосовали против и двое парламентариев воздержались.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что, по данным Росстата, за 2018 год численность мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет составила 915 900 и 1 106 849 человек, ожидаемая продолжительность их предстоящей жизни оценивается в 16,56 и 26,28 лет соответственно. Согласно правительственной методике расчета, период дожития таким образом должен составлять 263 месяца.

«В целях недопущения резкого увеличения продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии в переходный̆ период с 2016 года по 2020 год предлагается применять максимальное значение указанного периода исходя из его увеличения на 6 месяцев ежегодно. Согласно приложению к Методике максимальное значение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии с 1 января 2020 г. составляет 258 месяцев», – говорится в пояснительной записке.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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