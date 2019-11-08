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Пятница, 8 ноября 2019, 11:10 мск

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«С собой синий вещевой мешок»: в Москве пропал 15-летний подросток

В Москве разыскивается 15-летний Артемий Кремлянский, который пропал 28 октября. Об этом, как передаект корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, 28 октября 2019 года он вышел из дома на улице Тёплый Стан, после чего с родственниками не связывался. Его местонахождение до настоящего времени неизвестно.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»).

Согласно объявлению, опубликованному на сайте ведомства, рост мальчика 176 см, волосы темные, обрит под машинку, глаза серые. Он был одет в темно-синюю толстовку Levi's с капюшоном, джинсы Levi's, черные кроссовки. С собой – синий вещевой мешок.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении подростка, просьба сообщить по телефонам: 8-495-690-44-51 – дежурная служба ГСУ СК России по городу Москве и 8 (800)707-70-22 – телефонная линия «ребёнок в опасности» ГСУ СК РФ по городу Москве.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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