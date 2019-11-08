«Как в апокалиптической сказке»: в Москве река покрылась пеной выше роста человека

На западе Москвы река Сетунь покрылась огромной шапкой пены и вышла из берегов. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы. Жители столицы предполагают, что причиной могли стать химические реагенты, которые используют на ближайшей стройке, либо автомойка.

«Река Сетунь в отрезке Минской улицы, где построен дублёр и идёт многоэтажная стройка «Интеко» ( и К) днём и ночью, все живое уничтожая на своём пути. Вода реки вышла из берегов и превратилась в белую пену. Как в плохой современной апокалиптической сказке!» – рассказала Кира С. в группе «Дикий Запад Москвы» в «Фейсбуке». «Возможно, это где-то неподалёку забивали сваи для строительства какой-нибудь высотки. Ну какие-то детергенты, которые они льют при бурении или забивании, попали в грунтовые воды, наверное», – предположил Алексей М.

Похожие фотографии опубликованы и в группе «Интересная Москва». В сообщении говорится, что пену местные жители наблюдали на реке Раменка в парке 50-летия Октября. «По словам очевидцев, неизвестная субстанция растянулась по воде почти с проспекта Вернадского, а на прибрежных деревьях висят большие белые хлопья, – отмечается в публикации. – Что это: неудачная пенная вечеринка, испытания нового биологического оружия или начало химической войны?»

Расстояние от пересечения реки Сетунь и улицы Минская до парка 50-летия Октября по прямой составляет около четырех километров. Москвичи в комментариях отмечают, что не в первый раз наблюдают подобную пену на Раменке. Некоторые предполагают, что пена стала следствием слива химикатов, которые регулярно происходят в холодное время года – просто зимой из-за льда пену не видно.

Специалисты столичного департамента природопользования уже взяли пробы воды из реки, уточняет РИА «Новости». Как сообщается, результаты будут готовы через неделю.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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