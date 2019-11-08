Осторожно, за вами следят: мэрия Москвы закупает систему видеонаблюдения за 1,2 млрд рублей

В Москве активно применяются меры усилению системы видеонаблюдения за гражданами. Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, столичное правительство планирует закупить оборудование на 1,2 млрд рублей.

Аукцион проводит АО «Электронная Москва», которое на 99,75% принадлежит правительству столицы. В список закупаемого оборудования входят серверы, трансиверы, коммутаторы и система хранения данных. При этом участники аукциона не должны значиться в реестре недобросовестных поставщиков.

Список победителей станет известен 18 ноября. По условиям аукциона, все оборудование должно быть поставлено в течение 20 рабочих дней с момента заключения договора, то есть не позднее декабря 2019 года.

Как сообщал «Новый День», в октябре москвичка Алена Попова подала в суд иск против столичной мэрии с требованием признать незаконным использование технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения. По словам адвоката, по закону о персональных данных сведения, характеризующие физиологические и биологические особенности человека отнесены к биометрическим персональным данным, их можно обрабатывать только при наличии согласия в письменной форме – кроме случаев, описанных в законах об обороне, безопасности и противодействии терроризму. По версии истца, мэрия нарушила закон о персональных данных, а также право на частную жизнь – ст. 23 и 24 Конституции России. Шестого ноября стало известно, что суд отклонил иск.

Напомним, осенью 2017 года мэрия Москвы сообщила, что в городе заработала система массового распознавания лиц. Тогда к ней было подключено более 3000 видеокамер. На сайте мэра Москвы сказано, что в 2019 году будет развернута общегородская система распознавания лиц – для розыска преступников, с этой целью обновлено 40% из 162 000 видеокамер. По словам начальника отдела видеонаблюдения департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Дмитрия Головина, в тестовом режиме система распознавания лиц применялась в Москве во время чемпионата мира по футболу – 2018 и удалось задержать 98 человек, которые числились в базах правоохранительных органов. Летом 2019 года ДИТ заказал за 260 млн рублей у «Ситроникса» («дочки» АФК «Система») техническое решение для видеослежения с распознаванием лиц на массовых мероприятиях и юридическое обоснование законности слежки.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.11.19

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