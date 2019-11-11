Москвичка с маленьким ребенком обнаружены мертвыми: возбуждено уголовное дело

В Москве произошло страшное ЧП: в Бабушкинском районе около жилого дома обнаружено без признаков жизни тело женщины и малолетнего ребенка. Также найден мальчик предположительно 6 лет, которому сейчас оказывается комплекс реанимационных мероприятий.

Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ (Убийство).

В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Производится осмотр, устанавливаются родственники, допрашиваются очевидцы, уточнили в ведомстве.

По данным источника «Интерфакс», по неизвестным причинам, женщина с двумя детьми выпала из окна квартиры девятиэтажки на улице Чичерина. Как сообщается, женщина выпала с двумя детьми – девочкой в возрасте полутора лет и шестилетним мальчиком.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.11.19

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