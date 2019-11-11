«Дело Голунова» стало секретом

Материалы уголовного дела, в рамках которого был проведено скандальное задержание журналиста Ивана Голунова, засекречены. Об этом стало известно сегодня на заседании Басманного суда Москвы. Как заявил следователь, материалы расследования содержат сведения, составляющие государственную тайну.

«Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну», – сказал представитель следствия (цитата по РИА «Новости») в ответ на ходатайство защиты о приобщении данных материалов к разбирательству.

Примечательно, что ранее сообщалось о засекречивании только материалы проверки в отношении полицейских, которые, по мнению защиты, могли подбросить наркотики Голунову.

Между тем, как отметил в беседе с РБК адвокат Голунова Сергей Бадамшин, дело о наркотиках не является секретным. «Там есть часть секретных материалов, которая передана с материалами из ГУВД. Частично материалы носят секретный характер. Почему – это уже не мне решать», – заявил он.

Адвокат также сообщил, что защита Голунова не собирается обжаловать секретность. «Об этом и речи не идет. Вопрос права на обжалование секретности перед нами даже не стоит. У нас другой вопрос, более насущный: почему в течение четырех месяцев совершенное преступление не расследуется и почему не привлечены к уголовной ответственности лица, совершившие преступление в отношении Ивана Голунова», – сказал юрист.

Как сообщал «Новый День», Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. На следующий день пресс-служба столичного ГУ МВД сообщила, что у него нашли наркотики при себе и дома. Журналисту было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. 8 июня он был помещен под домашний арест. 11 июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев объявил, что его уголовное преследование прекращено за непричастностью к преступлению, а дело о наркотиках было передано в СКР. Спустя три месяца после прекращения преследования журналиста в деле так и не появилось ни подозреваемых, ни обвиняемых.

В связи с задержанием Голунова от должностей были отстраненны высокопоставленные полицейские. Четверо сотрудников УВД по ЗАО, имевших отношение к задержанию, были уволены.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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