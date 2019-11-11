«По просьбам жителей»: в Москве появятся новые платные парковки

Московские власти намерены расширить зону платной парковки в центре столицы, при этом чиновники ссылаются на просьбы самих жителей. В частности, речь идет о 27 улицах Таганского района. Департамент транспорта уже направил письмо в местный совет депутатов с просьбой рассмотреть вопрос обустройства платных стоянок. Такие же письма пришли и в другие депутатские советы столицы.

Как пишет «Коммерсант», в письме первый заместитель главы департамента Сергей Андрейкин сообщает, что жители Таганского района направили обращения с просьбой включить 27 улиц в зону платных парковок. Это Большой Симоновский, Брошевский, Ведерников, Ковров переулки, Иерусалимский, Сибирский, Нижегородский, Большой Калитниковский, Моревский проезды, Воловья, Малая и Большая Калитниковские, Международная, Новорогожская, Рабочая, Средняя Калитниковская, Сосинская, Мельникова, 1-я и 2-я Дубровская, Иерусалимская, Талалихина, Стройковская улицы и Гончарная набережная. Чиновник отмечает, что в качестве аргумента в пользу платных парковок жители приводят преференции, которые они смогут получить как резиденты платной зоны.

На заседании совета муниципальных депутатов вопрос будет рассмотрен 26 ноября. Издание отмечает, что глава муниципального собрания Таганского района Илья Свиридов идею не поддерживает, однако признает, что несколько улиц в зону платных парковок включить все же придется – чтобы исправить ошибки того же департамента. К примеру, на Гончарной набережной платная парковка есть, но в призе департамента ее нет – поэтому жильцам не выдают резидентные разрешения, и они не могут парковаться на собственной улице.

Такие же письма от Андрейкина получили муниципальные депутаты района Печатники, где платную парковку предложено сделать на 2-ой улице Машиностроения, и в Раменках, где ее хотят обустроить на участке дублере Ломоносовского проспекта недалеко от метро «Университет». Там предварительные слушания по этому вопросу уже прошли, и мнения жильцов резко разделились. Окончательное решение будет принято через голосование 14 ноября.

В самом департаменте транспорта издание заверили, что пока решений о введении новых платных парковок не принято.

Автомобилисты, тем не менее, уверены, что новые платные зоны на Таганке и в Раменках появится со стопроцентной вероятностью. Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов отметил, что москвичи «пытались найти жителей Таганского района, которые якобы обратились в дептранс, но, кроме пары бабушек, никого не нашли».

В группе «Синие ведерки» в «Фейсбуке» пользователи рассказывают, как появляются такие «просители парковок», которые направляют письма в Дептранс. «Иногда жители вынуждены, так как у них просто нет выхода: живут на маленькой (обычно) тихой бесплатной улице, все соседние улицы – платные. На своей улице машину ставить некуда – места мало, а резидентное разрешение им не дают, так как прописаны они на бесплатной улице. И выбора просто нет, ставить некуда. И вот так идут эти жители просить платную парковку, чтобы потом хотя бы иметь резидентное разрешение и ставить в платной зоне. То есть это такая вынужденная добровольность», – пишет Ольга Р.

«Просто нет слов от их беспардонной наглости! – возмущается Марина З. – Начали с Бульварного кольца и торжественно обещали, что платных парковок не будет дальше Садового! И стоить они будут не больше 60 р за час. А ведь и десяти лет не прошло! Как же эту раковую опухоль выкорчевать?»

Платные парковки в Москве действуют с ноября 2012 года, в 2018 году плата за час стоянки в нескольких районах в центре была повышена до 380 рублей, вслед за этим размер штрафа за неоплату был поднят до 5 тысяч рублей. В 2019 году парковки уже дали бюджету столицы более 4,45 млрд рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.11.19

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