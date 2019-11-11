17 млрд рублей: мэрия Москвы решила крупно потратиться на электробусы

Москва закупит 300 электробусов за 17 млрд рублей. Соответствующие электронные аукционы объявил городской департамент по конкурентной политике. Первые партии городских автобусов должны поступить в январе следующего года.

Столичные чиновники объявили два таких аукциона: на 5,7 млрд рублей и на 11,4 млрд рублей. Согласно конкурсной документации, транспорт поступит в распоряжение ГУП «Мосгортранс», а поставщик должен обеспечить сервисное обслуживание автобусов на протяжении 15 лет. По первому контракту должно быть поставлено 100 электробусов, они придут в троллейбусный парк на ул. Дениса Давыдова с 1 января по 31 мая 2020 года. Каждый электробус должен вмещать не менее 85 пассажиров, причем из них – на местах для сидения. Электробусы должны быть рассчитаны на работу в температурном диапазоне от минус 40 до плюс 40 градусов по Цельсию.

По второму конкурсу должно быть поставлено 200 автобусов с количеством посадочных мест от 30 до 40. Согласно информации на сайте Госзакупок, заявки принимаются до 11 декабря, а сами аукционы состоятся 13 декабря.

Ранее департамент по конкурентной политике разместил закупку на 181,5 млн рублей на размещение модульных комплектных тяговых подстанций и зарядных станций для электробусов на северо-востоке Москвы. Еще в 219,8 млн городские чиновники оценили установку зарядных станций в ЦАО, ВАО, СВАО, САО и ЗАО города Москвы.

Первый электробус в Москве отправился по маршруту троллейбуса №73 в сентябре прошлого года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.11.19

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