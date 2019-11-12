Депутатам Госдумы «обрезали» время для заявлений: идею Жириновского поддержал Володин

Сегодня нижняя палата российского парламента со скандалом изменила порядок своей работы – теперь по вторникам парламентарии будут работать на час дольше, а в рамках парламентской десятиминутки по четвергам слово смогут получить только руководители фракций. Отметим, что в числе 450 народных избранников есть двое, не входящих ни в одну фракцию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», разговор о нововведениях начал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Во время обсуждения повестки дня он заявил, что сэкономить время для рассмотрения как можно большего количества законопроектов Дума может за счет сокращения времени на их представление и обсуждение. В частности, по его словам, для обычных законов доклад можно сократить до 5 минут без предоставления слова содокладчику, а во втором чтении разрешить каждому депутату выносить на отдельное обсуждение только одну поправку.

Эта идея вызвала бурный протест представителей фракции КПРФ. «Упрощение в законотворчестве – это вообще преступление», – возмущенно заявил депутат Николай Коломейцев. Это заявление понравилось спикеру Госдумы Вячеславу Володину, который предрек этим словам особую судьбу. «Ваше замечание, возможно, станет политическим мемом», – отметил он.

Как выяснилось, ряд судьбоносных решений депутаты приняли ранее на заседании Совета Госдумы. Так, теперь фракция получит возможность вносить не три приоритетных законопроекта, как было до сих пор, а семь – исходя из этого, время работы нижней палаты парламента по вторникам решено увеличить на час: до 17:00. «Это позволит фракции более активно выражать позицию, в том числе депутатов фракции», – пояснил Володин, отметив, что соответствующее предложение внес вице-спикер Иван Мельников (фракция КПРФ). «Чтобы наши законодательные инициативы не оставались лежать после окончания срока полномочий, а чтобы мы максимально могли их рассмотреть в течение действующего созыва, – сообщил глава Госдумы. – Такое решение было поддержано всеми фракциями и комитетами».

Что касается упразднения времени для выступления депутатов по четвергам и передачи его исключительно лидерам фракций, то эта идея, по словам Володина, принадлежит лидеру ЛДПР. На Совете думы ее озвучил его сын, вице-спикер нижней палаты Игорь Лебедев.

«Мы все сошлись во мнении, что выступления от политических фракций будут по вторникам, соответственно, по вторникам мы работаем дольше, – разъяснил Володин. – И у нас есть еще четверг, когда выступали депутаты по актуальной повестке. Вот в четверг как раз эта повестка, хотя и останется актуальной в области социальной политики и экономики, но мы договорились, что в четверг – время выступления руководителей фракций».

В этой связи Жириновский предложил в случае отсутствия в четверг утром в зале руководителей трех фракций, все 40 минут, отведенных на выступления, отдавать ему. Это заявление вызвало смех в зале.

После этого глава думских «единороссов» Сергей Неверов заверил, что лидеры фракций будут выступать только в случае необходимости, а не просто «чтобы поговорить» – и это поможет сэкономить время для обсуждения законопроектов.

«Четверговая инициатива» вызвала сильное раздражение фракции КПРФ. «Давайте не будем сжимать!» – предложил депутат Николай Харитонов и напомнил, что в советское время в Верховном совете было больше 1100 депутатов, однако каждый из них имел возможность выступить. В новой же Думе не всякий народный избранник может добраться до трибуны хотя бы раз за весь срок своей работы. Спикер Госдумы тут же развернул критику Харитонова против него: «Именно этот подход в Верховном совете, о котором вы говорите, и привел нас к тому, что страны не стало, заболтали все!»

«Коллеги, что вы молчите? – под шум в зале спросил он. – Законами надо заниматься. Дать возможность выступить руководителям фракций! Это политические тяжеловесы, они будут готовиться к четвергу. Вот, например, СМИ пропускают все, что говорят Харитонов или Коломейцев, ждут слова Зюганова».

Фракция КПРФ, как оказалось, вовсе не поддерживает «четверговую инициативу» – подчеркнул депутат Коломейцев. «Я сейчас выражаю позицию фракции», – заявил он, отметив, что не знает, «чье решение доводили предыдущие ораторы».

В этот момент выяснилось, что и во фракции ЛДПР нет единства. «Я не очень понял механизм, – сообщил либерал-демократ Сергей Иванов. – У нас в рамках регламента фракция имеет право за 10 минут предоставить слово трем депутатам. Если в четверг выступают руководители фракции, можно разделить эту десятиминутку на 3 выступления, или только руководитель фракции будет все 10 минут выступать?»

«По вторникам можно разделить на три выступления, а в четверг оставьте время для руководителей фракций, – безапелляционно заявил Володин. – Зачем дробить выступление Владимира Вольфовича [Жириновского]? Он никогда не укладывается в 3 минуты. Это ущемит права руководителей фракции».

На помощь Володину, которому пришлось в одиночку защищать нововведение, пришел «доводящий идеи» Жириновского Игорь Лебедев. Достаточно резко он предложил коллегам заняться делом и перейти к обсуждению законопроектов, вместо обсуждения изменений в работе Госдуме. «Мы вчера на Совете Государственной думы обсуждали достаточно серьезный вопрос – дать возможность обсуждать во время планарных заседаний как можно большее количество законопроектов. Для этого мы пошли на сокращение политических выступлений по четвергам, – не стал скрывать Лебедев. – Но мы сейчас 20 минут обсуждаем то, что не имеет отношения к порядку работы! Давайте заканчивать бардак, и начнем уже работать!».

Депутат Госдумы от «ЕР» Ольга Савастьянова со своей стороны заверила, что Совет не менял регламент думы, и ничьи права не нарушил. «Это палата принимает решение, и утверждает то, что принял совет Государственной думы, – указал в ответ Сергей Иванов. – И мы здесь не бардаком занимаемся».

На этом Володин закончил дискуссию, объявив, что окончательное решение по изменению работы нижней палаты парламента по вторникам и четвергам принято.

Дискуссия об урезании выступлений депутатов в рамках парламентской десятиминутки в Госдуме поднималась несколько раз, идею поддерживали лидер ЛДПР и спикер Госдумы. Основным аргументом Жириновского было отсутствие интереса в зале к выступлениям рядовых депутатов, которые не умеют удержать внимание аудитории и читают свои выступления по бумажке. Справедливости ради, стоит отметить, что сегодня доклад по бумажке с запинками читал только депутат от «Единой России» Леонид Огуль.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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