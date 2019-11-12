Перевыпуск сим-карты обошелся москвичу почти в 420 тысяч рублей

В Москве при перевыпуске сим-карты с банковской карты мужчины пропало 420 тысяч рублей. С таким заявлением в отдел полицию по Басманному району обратился житель столицы, передает РБК со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД.

Мужчина сообщил, что в начале октября он получил сообщение на мобильный телефон о том, что его сим-карту собираются перевыпустить. В SMS говорилось, что, если он сам не инициировал ее замену, то ему следует связаться с оператором. В отделении сотовой связи он написал заявление о перевыпуске сим-карты, однако после того, как он получил новую карту, ему позвонили из банка и сообщили о попытке снять 50 тысяч рублей с его счета.

Позднее выяснилось, что в период с 16 октября по 29 октября со вклада мужчины были переведены денежные средства в размере 421 894 рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.11.19

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