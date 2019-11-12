Мэрия Москвы «получила по рукам»: чиновников заставят платить справедливую компенсацию за изъятое имущество

Сегодня Госдума в первом чтении приняла федеральный закон, отменяющий норму об определении стоимости имущества, которое столичные чиновники могут принудительно изъять у хозяев для реализации крупных инфраструктурных проектов. Прежние правила давали возможность столичным чиновникам в несколько раз занижать сумму компенсации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением территорий к городу федерального значения – Москве», одну из частей которого Конституционный суд признал не соответствующей Основному закону страны. Как пояснила заместитель главы Минэкономразвития РФ Виктория Абрамченко, сейчас сумму возмещения владельцу изымаемой недвижимости определяют по состоянию на день, предшествующий принятию решения об утверждении проекта планировки данной территории. «Между утверждением проекта и решением об изъятии может пройти несколько лет», – отметила представитель правительства РФ, уточнив, что норму в Конституционном суде оспорили двое москвичей, у которых между датами принятия проекта и решения об изъятии прошло два года – а имущество за это время подорожало в два раза.

Сейчас в работе у правительства Москвы под новые транспортные пересадочные узлы и размещение станций метро находится 1062 объекта недвижимости, которые «придется изымать у правообладетелей». Теперь стоимость недвижимости будет определяться на день, предшествующий решению об изъятии. «Отчет оценщика должен быть не старше 60 дней, при этом на налоговые отношения эти нормы никакого влияния не окажут, с налогобложением это не связано», – подчеркнула Абрамченко, отметив, что указанная в оценке стоимость на размер налога не повлияет.

Думский комитет по природопользованию поддержал законопроект – как и фракция «Единой России». В первом чтении документ был принят единогласно 364 депутатами.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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