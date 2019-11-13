«Пошли в неизвестном направлении»: в Подмосковье пропали двое детей

В подмосковном Солнечногорске пропали двое детей 11 и 12 лет. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело о похищении по п.п. «д,ж» ч.2 ст. 126 УК РФ.

По данным ведомства, ЧП произошло утром 11 ноября. Двое детей 11 и 12 лет вышли из дома и пошли в неизвестном направлении, сообщил в правоохранительные органы их опекун. До настоящего времени о местонахождении детей ничего неизвестно.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего. На причастность к совершенному преступлению проверяется мать малолетних, ограниченная по судебному решению в родительских правах.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.11.19

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