Глава ПФР признал: пенсионная реформа не принесла экономии

Пенсионный фонд России в 2019 году не сэкономил ни копейки на повышении пенсионного возраста. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил глава ПФР Антон Дроздов, выступая сегодня на пленарном заседании Госдумы. При этом он трижды сделал вид, что не заметил вопроса о максимальной назначенной трудовой пенсии в России.

С вопросами о размерах пенсий и экономии, полученной за счет реализации пенсионной реформы – одной из целей которой была экономия средств – к главе ПФР обратился депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин. Парламентарий также попросил сообщить, сколько человек в этом году не вышли на пенсию, хотя по старым правилам должны были ее оформить.

«Средний размер пенсий по старости на 1 октября составил 15 495 рублей, в среднем же по старости, инвалидности, потере кормильца – 14 953 рублей, – сообщил Дроздов, не преминув напомнить, что в том году пенсии в среднем были повышены на тысячу рублей.

Вместе с тем глава ПФР подчеркнул, что в этом году в рамках пенсионной реформы действует льгота, которая позволяет гражданам выйти на пенсию только на полгода позже ранее принятого возраста. «За этот год это коснется приблизительно 265 тысяч человек, – уточнил он. – Что касается расходов – при принятии 350-ФЗ были установлены многочисленные льготы, так что экономии в этом году у нас не будет».

«Какие самые маленькие и самые большие трудовые пенсии в России?» – напомнил свой вопрос Смолин.

«Пенсия не может быть ниже прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъекте РФ, в каждом субъекте он установлен свой – это является нижней границей. В среднем уровень прожиточного минимума составляет около 10 тысяч рублей», – заявил Дроздов. Отвечать на вопрос о самой большой назначенной трудовой пенсии он вновь не стал. В зале послышался голос Смолина, который уже без микрофона в третий раз повторил свой вопрос – однако Дроздов сделал вид, что снова его не заметил.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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