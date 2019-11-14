«В воспитательных целях»: репетитор музыки пойдет под суд за избиение 8-летней ученицы

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об избиении 8-летней девочки 23-летним репетитором музыки. Как сообщила пресс-служба московского главка ведомства, материалы с обвинительным заключением направлены в суд.

Мужчины обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего). Следствием установлено, что учитель с ноября 2018 года два раза в неделю преподавал 8-летней девочке игру на фортепьяно. Как уточнили в СКР, на одном из уроков он «неоднократно и систематически нанес ей побои и применял физическую силу».

В ходе предварительного следствия мужчина подтвердил факт проявления грубости в отношении ребенка и пояснил, что применял физическую силу в воспитательных и учебных целях.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.11.19

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