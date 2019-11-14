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Четверг, 14 ноября 2019, 11:04 мск

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В Москве застрелен чемпион мира по тайскому боксу

В Москве погиб чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян – он был застрелен накануне вечером около жилого дома на Нахимовском проспекте, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя столичного главка Следственного комитета (СК) Юлию Иванову.

По данным ведомства, в настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание лица, причастного к совершению преступления. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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