Дочь «завхоза» ФСБ продаст Московскому метро спецодежду на полмиллиарда рублей

Спецодежду для сотрудников столичного метрополитена в этом году поставит ООО «Заспорт», связанное с дочерью генерал-полковника ФСБ и президента волейбольного клуба «Динамо» Михаила Шекина Анастасией Задориной. Компания была основана только в феврале этого года, и ранее уже выиграла конкурс на 139 млн рублей – после того, как от контракта отказалась другая фирма, связанная с Задориной.

Как пишет РБК, общая сумма двух контрактов на поставку спцодежды для ГУП «Московский метрополитен» составила 433 млн рублей. За эту сумму «Заспорт» поставит 334 тысячи теплых курток, комбинезоны, резиновые сапоги, зимнюю обувь, шапки, рукавицы, перчатки и отражающие жилеты. Цена договора оба раза опустилась на полпроцента от начальной. В торгах участвовали и другие участники, однако их данные на сайте Госзакупок не опубликованы.

При этом, как отмечает издание, летом компания участвовала в другой закупке метрополитена, и хотя победителем стало ООО «Азбука защиты», контракт в итоге был подписан с «Заспорт». «Азбука защиты» предложила цену ниже начальной на 38,5%, или 87 млн рублей, выиграла аукцион, но отказалась подписывать контракт. Вторым в списке шло ООО «Заспорт», с которым в итоге и был заключен договор. РБК отмечает, что совладелец «Азбуки защиты» – ООО «Флагман» – работает под руководством Николая Ступакова, у него же в Институте проблем безопасности СНГ в должности заместителя трудится Анастасия Задорина. На сайте Госзакупок нет отметок о том, что данным аукционом интересовалась ФАС.

Согласно ЕГРЮЛ, учредителями ООО «Заспорт» выступают Дмитрий Длужанский и ООО «Флагман». Связь компании с принадлежащим Задориной производителем формы для олимпийской сборной России Zasport изданию подтвердила сама владелица бренда. «Zasport с 2012 работает на рынке b2b, производство спецодежды – одно из направлений нашей работы. У нас имеются достаточный профессиональный ресурс и экспертиза в области дизайна, разработки и производства», – сообщила Задорина. Она стоит дальнейшие планы на сотрудничество с московским метрополитеном – в частности, речь идет о разработке совместной коллекции одежды.

В этом году куртки, комбинезоны и сапоги для работников метрополитена серьезно подорожали. Как обращает внимание издание, в прошлом году контракты были заключены с другими поставщиками – АО «Восток-Сервис-Спецкомплект» и ООО «Контур-21 век» на общую сумму почти в 114 млн рублей. Так, в начале этого года женский костюм из куртки и брюк поставлялся по цене 1821 рублей за штуку, теперь метрополитен будет платить за него 3 113 рублей. Утепленный костюм ранее стоил 3 734 рублей, «Заспорт» продает его за 8 243 рублей. Мужской костюм теперь обойдется не в 3 558 рублей, а 7 853. Дизайн формы слегка изменился, но состав ткани остался прежним, уточнило издание.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.11.19

Правительство РФ провоцирует молочный кризис: отрасль «встает на дыбы». / Бузова собирается спеть на Евровидении. / В ЦБ рассказали об условиях выпуска монеты новым номиналом. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»