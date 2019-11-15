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Пятница, 15 ноября 2019, 15:37 мск

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В московском лесопарке зверски убили женщину

В московском парке Лосиный остров обнаружен труп женщины со множественными ранениями. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка следственного комитета. Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Убийство».

Тело 45-летней женщины было обнаружено накануне вечером. Правоохранители обнаружили множество ран на туловище несчастной. Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, разыскиваются лица, причастные к убийству.

По информации источника ТАСС, труп нашли на Бумажной просеке. На теле погибшей обнаружено более 10 ножевых ранений.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.11.19

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