В московском лесопарке зверски убили женщину

В московском парке Лосиный остров обнаружен труп женщины со множественными ранениями. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка следственного комитета. Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Убийство».

Тело 45-летней женщины было обнаружено накануне вечером. Правоохранители обнаружили множество ран на туловище несчастной. Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, разыскиваются лица, причастные к убийству.

По информации источника ТАСС, труп нашли на Бумажной просеке. На теле погибшей обнаружено более 10 ножевых ранений.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.11.19

Новый материал установил рекорд по превращению тепла в электричество. / В Госдуме отрицают введение запрета на посуточную аренду квартир. / Асад: США мешают переговорам Дамаска с курдами. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»