В Москве пьяный мужчина избил беременную женщину до потери сознания

Следственный комитет намерен изъять у полиции уголовное дело об избиении беременной женщины в трамвае на северо-востоке Москвы. На пассажирку напал мужчина, ее пришлось госпитализировать в медицинское учреждение.

Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, перед надзорным ведомством инициирован вопрос об изъятии уголовного дела из органов полиции. Ранее пресс-служба ГУ МВД по Москве сообщила о том, что неизвестный пьяный мужчина в трамвае внезапно напал на беременную женщину, в результате чего она упала и потеряла сознание, а затем была госпитализирована.

На кадрах с камеры наблюдения, видно, что женщина сидела около окна рядом с полным мужчиной. Когда она попыталась выйти, мужчина не выпустил ее, попытавшись передвинуться и занять ее место. Беременная женщина не могла протиснуться между ним и спинкой переднего сиденья. Внезапно мужчина приняла наносить женщине удары. Она сумела выбраться в проход между креслами трамвая, однако до двери не дошла и осела на пол.

Мужчину, напавшего на беременную пассажирку, задержали участковые по району Свиблово, уточнили в пресс-службе столичного главка МВД. Им оказался 41-летний житель Московской области. Районное ОМВД возбудило уголовное дело по статье УК РФ «Побои». Нетрезвого хулигана правоохранители отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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