Житель Подмосковья в суде доказывает, что он жив

В подмосковном Серпухове мужчина через суд пытается доказать, что он жив, а свидетельство о его смерти было выдано в результате ошибки. Заседание состоится на следующей неделе, иск подан к Главному управлению ЗАГС Московской области и ГБУЗ МО «Бюро СМЭ».

Как сообщили в Серпуховском городском суде, истец – И. Березин в заявлении указал, что потерял свой паспорт еще в 2015 году в Екатеринбурге. После этого отдел УФМС России по Свердловской области выдал ему новый паспорт.

Однако в Пенсионном фонде мужчине отказались оформлять СНИЛС, мотивировав это тем, что гражданин Березин на самом деле мертв. «Умерший» гражданин бросился разбираться в ЗАГС по городским округам Серпухов и Протвино, и с изумлением узнал, что он и в самом деле числится умершим. Свидетельство о смерти выдало ГБУЗ МО «Бюро СМЭ» 18 июня 2015 года – потому, что паспорт Березина был обнаружен при некоем трупе.

Теперь мужчине предстоит в суде доказать, что он на самом деле жив. Кого похоронили под видом Березина – неизвестно. Судебное заседание в Серпуховском суде назначено на 19 ноября.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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