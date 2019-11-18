В Подмосковье автомобилист перерезал горло пешеходу

В Подмосковье 68-летний водитель во время ссоры перерезал горло пешеходу. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло днем 16 ноября в Мытищах на проезжей части. Между водителем и 43-летним пешеходом произошёл конфликт. В результате подозреваемый через открытое окно своей машины нанёс мужчине удар ножом в шею. Потерпевший скончался на месте. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»).

Подозреваемый задержан и доставлен в следственный отдел, где он написал явку с повинной. Сегодня следствие ходатайствует об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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