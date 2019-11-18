российское информационное агентство 18+

Как на Урале нашли первую нефть

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 18 ноября 2019, 12:24 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

Взрывы баллонов и сгоревшие машины: в Москве произошел крупный пожар в автосервисе

На северо-западе Москвы произошел крупный пожар в автосервисе. Как сообщила пресс-служба столичного главка МЧС, информация о ЧП в складском помещении на улице Маршала Прошлякова 20, поступила в 09:39.

Площадь пожара составила 600 кв метров. В 10:43 возгорание было локализовано и в 10:58 – ликвидировано. Для ликвидации ЧП было привлечено 22 единиц техники и 60 человек личного состава.

Отмечается, что по результатам проведённых замеров, ДПК вредных примесей в воздухе не зафиксировано.

Как уточняет «Интерфакс», пожар произошел в автосервисе, пламя распространилось на автомобили и оборудование, из-за взрывов баллонов была угроза распространения огня.

По данным «Москва 24», из-за пожара было полностью перекрыто движение по Проектируемому проезду № 6015.

Официальных данных о пострадавших нет, по некоторым сведениям пострадал один человек, но он отказался от госпитализации.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.11.19

Коллекторы просят защитить их от угроз со стороны должников. / Лукашенко бросил претензии в адрес России. / 41 кг мефедрона и 500 литров наркосодержащей жидкости: в Подмосковье ФСБ накрыла в Подмосковье нарколабораторию. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

В Москве пьяный мужчина избил беременную женщину до потери сознания

В московском лесопарке зверски убили женщину

В Москве застрелен чемпион мира по тайскому боксу

«В воспитательных целях»: репетитор музыки пойдет под суд за избиение 8-летней ученицы

Громкое дело: стало известно имя судьи, которого угрожали сжечь

Перевыпуск сим-карты обошелся москвичу почти в 420 тысяч рублей

Москвичка с маленьким ребенком обнаружены мертвыми: возбуждено уголовное дело

«Как в апокалиптической сказке»: в Москве река покрылась пеной выше роста человека

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,