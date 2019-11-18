Взрывы баллонов и сгоревшие машины: в Москве произошел крупный пожар в автосервисе

На северо-западе Москвы произошел крупный пожар в автосервисе. Как сообщила пресс-служба столичного главка МЧС, информация о ЧП в складском помещении на улице Маршала Прошлякова 20, поступила в 09:39.

Площадь пожара составила 600 кв метров. В 10:43 возгорание было локализовано и в 10:58 – ликвидировано. Для ликвидации ЧП было привлечено 22 единиц техники и 60 человек личного состава.

Отмечается, что по результатам проведённых замеров, ДПК вредных примесей в воздухе не зафиксировано.

Как уточняет «Интерфакс», пожар произошел в автосервисе, пламя распространилось на автомобили и оборудование, из-за взрывов баллонов была угроза распространения огня.

По данным «Москва 24», из-за пожара было полностью перекрыто движение по Проектируемому проезду № 6015.

Официальных данных о пострадавших нет, по некоторым сведениям пострадал один человек, но он отказался от госпитализации.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.11.19

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