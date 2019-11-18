Бездействие Кремля ведет к масштабному хаосу: настроения общества уже выходят из-под контроля

В России практически невозможно провести социологические исследования, которые бы показали реальные настроения в общества, но объективные факторы, в том числе состояние экономики, свидетельствуют, что ситуация выходит из-под контроля. Как считает известный политолог, директор Института глобализации и социальных движений (ИГСО) Борис Кагарлицкий, чем дольше власть будет бездействовать, тем больше будет масштаб хаоса. Такое мнение эксперт высказал в интервью РИА «Новый День».

Комментируя последние данные опроса «Левада-центра», согласно которым оценка деятельности президента РФ Владимира Путина впервые после пенсионной реформы выросла на 3%, Кагарлицкий отметил, что подобные социологические исследования вряд ли могут показать реальные настроения в обществе. «Такого рода исследование общественного мнения может представлять некоторый интерес, но не является реальным индикатором тех процессов, которые мы наблюдаем. В лучшем случае это фиксирует то, как конкретная выборка реагирует на сложившиеся обстоятельства», – сказал Кагарлицкий.

Политолог пояснил, что даже если выборка репрезентативна по возрастам, географии и гендерному признаку, «усреднённые показатели в полной мере не дают картины». «В такой многообразной стране как Россия сделать полностью адекватную выборку не то чтобы невозможно, но безумно дорого и сложно. Кроме того, в плане реального развития общественных процессов разные социальные и возрастные культурные группы неравноценны. Одни из них отличаются крайней устойчивостью, другие, наоборот, – довольно динамично меняют свои настроения», – подчеркнул эксперт.

По его оценке, сегодня в России наблюдается «сохранение общей тенденции последних полутора лет». «Да, популярность Путина уменьшилась, но в определённой части населения по инерции высказывается доверие президенту. Но как это влияет на общественный процесс – я думаю, что никак не виляет», – сказал Кагарлицкий.

Как считает политолог, политические реалии в России сегодня таковы, что общественные настроения не особо важны до того момента, «пока не случится что-то совсем чрезвычайное и ситуация не выйдет из-под контроля». «Если ситуация выйдет из-под контроля, тогда опять-таки будет важно не что думает общество, а что оно делает, поскольку сознание будет меняться пропорционально деятельности. На данный момент важнее, как власть воспринимает происходящее. Я думаю, сейчас они считают, что ситуация стабилизировалась, можно ничего не делать и не принимать никаких решений», – обратил внимание эксперт.

В то же время Кагарлицкий выразил уверенность, что такое положение дел изменится уже в ближайшем будущем. По его мнению, сейчас можно со 100-процентной вероятностью сказать, что настроения общества будут накаляться. «Это определяется объективным фактором – износом оборудования, инфраструктуры, целым рядом экономических и социальных процессов, которые запущены. Здесь никуда не деться – со 100-процентной гарантией можно сказать, что ситуация не будет контролируема. Проблема в том, что чем больше власть отказывается от попыток что-либо предпринимать осознано, тем больше будет масштаб неконтролируемых событий», – прогнозирует политолог.

Как считает эксперт, основные политические события будут разворачиваться в ближайшие два года – в этой ситуации так называемой «проблемы 2024», когда заканчивается последний президентский срок Путина, не существует.

«Не будет никакого 24 года. Нам бы как-нибудь дожить до 2022... Что такое «2024 год»? Вопрос о ближайшем развитии политической системы, так или иначе, будет решаться в ближайшие полтора-два года. Если допустим ситуацию, что власти и правящим кругам удастся законсервировать ситуацию – пожизненное президентство с неизбежными потрясениями в процессе – другого выхода они не найдут. Если примут решение с пресловутым транзитом, он будет осуществляться в 21-22 годах. Никто не будет ждать до 2024 года. Поэтому нет никакого «24 года» в политическом календаре», – заключил Кагарлицкий.

Напомним, согласно опросу «Левада-центра», деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян. 26% опрошенных, отвечая на этот вопрос, ответили «безусловно, да», еще 44% – «скорее, да».

На вопрос об отношении к Путину большинство либо отвечают, что симпатизируют ему (24%), либо что они не могут о нем сказать ничего плохого (30%). 8% опрошенных сказали, что восхищаются президентом. Еще 15% относятся к нему нейтрально, 8% – занимают настороженную и выжидательную позицию, еще 8% – не могут сказать о Путине ничего хорошего. У 3% россиян Путин вызывает антипатию, еще у 3% – отвращение.

Москва, Мария Вяткина

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