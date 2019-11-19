СМИ: В Москве жестоко избит спецназовец ФСБ

В Москве сотрудник Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России жестоко подвергся жестокому избиению, после чего ему потребовалась госпитализация, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Сообщается, что инцидент произошел в кафе на Пречистенской набережной. В результате конфликта неизвестные избили капитана ЦСН ФСБ. В настоящее время он госпитализирован в отделение нейрохирургии

По данным источника, у офицера закрытая черепно-мозговая травма.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.11.19

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