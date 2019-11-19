Эхо «болотного дела»: Россия и Украина заплатят компенсацию Удальцову и Развозжаеву

Фигуранты резонансного «болотного дела» – лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов и его соратник Леонид Развозжаев, который были признаны виновными в организации массовых беспорядков 6 мая 2012 года в Москве, должны получить компенсацию от властей России и Украины. Такое решение принял Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), который счел, что РФ нарушила право на свободу и личную неприкосновенность, а также на справедливое судебное разбирательство, а Украина нарушила запрет на пытки.

ЕСПЧ обязал Россию выплатить Удальцову 9 тысяч евро, Развозжаеву – 11 тысяч евро, еще четыре тысячи ему должен выплатить Киев.

Комментируя это решение ЕСПЧ, министерство юстиции подчеркнуло, что европейский суд отказал Развозжаеву в признании нарушения со стороны российских властей его права на свободу собраний. При этом ЕСПЧ согласился, что организованный заявителем прорыв кордона полиции привел к эскалации агрессии в ходе соответствующего публичного мероприятия и разжиганию открытых столкновений митингующих с представителями правоохранительных органов. Как следствие, такое поведение, по мнению ЕСПЧ, не может расцениваться как «мирное собрание» по смыслу статьи 11 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В минюсте РФ также обратили внимание, что ЕСПЧ отклонил жалобу Удальцова на наличие в действиях российских властей политической мотивации при привлечении его к уголовной ответственности. Суд согласился, что соответствующее уголовное судопроизводство на национальном уровне преследовало исключительно законные цели и каких-либо убедительных доказательств обратного заявителем предоставлено не было.

Вместе с тем ЕСПЧ не согласился с утверждением Развозжаева о содержании под стражей в ненадлежащих условиях, повлиявших на состояние его здоровья, признав полностью обоснованными доводы минюста России о надлежащем оказании медицинской помощи в соответствии с состоянием здоровья заявителя. Аналогичным образом ЕСПЧ отклонил претензии Удальцова на якобы неоказание ему медицинской помощи и негативные для состояния его здоровья последствия домашнего ареста.

«ЕСПЧ признал явно необоснованными жалобы обоих заявителей на отсутствие беспристрастности суда, вынесшего обвинительный приговор, согласившись с позицией Минюста России о том, что каких-либо доказательств наличия предвзятости в действиях и решениях судейского корпуса при отправлении правосудия в отношении подсудимых не имеется. Также ЕСПЧ не усмотрел нарушений в части жалоб Удальцова на отсутствие доступа к протоколу судебного заседания и удаление его из зала судебного заседания в качестве дисциплинарного наказания», – говорится в заявлении российского министерства.

По итогам рассмотрения утверждения Развозжаева о его похищении в 2012 году в г. Киеве якобы «российскими агентами» с целью принудительного возвращения в Россию и жестокое обращение с ним ЕСПЧ констатировал отсутствие доказательств того, что действия похитителей осуществлялись в интересах властей РФ. В этой связи жалоба Развозжаева на незаконное лишение свободы с 19 по 21 октября 2012 г. отклонена ЕСПЧ как явно необоснованная ввиду отсутствия доказательств причастности к этому событию российских властей.

Как сообщал «Новый День», Удальцов и Развозжаев были приговорены к 4,5 годам колонии за организацию массовых беспорядков (ст. 212 УК). Они были одними из организаторов акции 6 мая после выборов депутатов Госдумы и президента в 2011-2012 годах. Акция закончилась столкновениями с полицией. В результате были задержаны более 400 человек, пострадавшими были признаны более 30 полицейских. Судебное разбирательство велось против 30 человек. Большинство обвиняемых своей вины не признали.

Страсбург – Москва, служба информации РИА «Новый День»

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