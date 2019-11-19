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Вторник, 19 ноября 2019, 19:29 мск

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Мать-одиночка стала фигурантом уголовного дела об оставлении детей в опасности

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оставлении детей в опасности в отношении москвички. Как сообщила пресс-служба столичного главка ведомства, проверка обстоятельств подтвердила наличие признаков состава преступления.

По версии следствия, вечером 18 ноября в однокомнатной квартире на юго-западе Москвы сотрудниками скорой помощи обнаружены малолетние дети с различными формами простудных заболеваний, мать которых отсутствовала дома несколько дней. Восемь малолетних ребятишек в возрасте от полугода до восьми лет находились под присмотром бабушки. По мнению медицинских работников, дети проживали в ненадлежащих условиях, о чем они проинформировали правоохранительные органы.

Также следователями совместно с органами прокуратуры города Москвы проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следствием будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работников органов системы профилактики, отвечающих за контроль условий жизни и воспитания детей в указанной семье. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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