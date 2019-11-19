Мать-одиночка стала фигурантом уголовного дела об оставлении детей в опасности

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оставлении детей в опасности в отношении москвички. Как сообщила пресс-служба столичного главка ведомства, проверка обстоятельств подтвердила наличие признаков состава преступления.

По версии следствия, вечером 18 ноября в однокомнатной квартире на юго-западе Москвы сотрудниками скорой помощи обнаружены малолетние дети с различными формами простудных заболеваний, мать которых отсутствовала дома несколько дней. Восемь малолетних ребятишек в возрасте от полугода до восьми лет находились под присмотром бабушки. По мнению медицинских работников, дети проживали в ненадлежащих условиях, о чем они проинформировали правоохранительные органы.

Также следователями совместно с органами прокуратуры города Москвы проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следствием будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работников органов системы профилактики, отвечающих за контроль условий жизни и воспитания детей в указанной семье. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.11.19

Неадекватная бордюризация Москвы: Собянин все больше раздражает жителей столицы. / Прикрываясь Путиным: после развала здравоохранения в стране Минздрав РФ принялся за экспорт медуслуг. / Госдума утвердила закон о премиях врачам за раннее выявление рака. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»