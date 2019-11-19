Неадекватная бордюризация Москвы: Собянин все больше раздражает жителей столицы

Мэрия Москвы под руководством Сергея Собянина превращает российскую столицу в «потемкинскую деревню», скрывая за так называемым благоустройством реальные проблемы города. Как сказал в интервью РИА «Новый День» известный общественный деятель, сопредседатель движения «Гражданская солидарность», руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров, распределение городского бюджета в сторону «украшательства», когда в столице оптимизируют поликлиники, подогревает протестные настроения москвичей.

Комментируя план благоустройства столицы на 2020 год, который мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал сегодня, Федоров отметил, что большое количество горожан недовольно «чрезмерным благоустройством». «У нас есть районы, у которых не хватает денег на строительство поликлиники, есть районы, где экологическая ситуация плохая. В данном случае распределение бюджета в пользу благоустройства неадекватно нынешней кризисной ситуации, когда у нас идет так называемая оптимизация», – констатировал он.

Федоров также отметил, что москвичи не могут не замечать, что значительная часть бюджетных средств используется нецелесообразно. «Если бы все было бы адекватно – вопросов бы не было. Но у нас все граждане видят, что огромнейшие деньги почему-то тратятся на перекладку бордюров, на какие-то очень пафосные и красивые, но бессмысленные со стратегической точки зрения проекты. Очень всем надоело, что Москва постоянно обновляется, а в Ростокино, например, до сих пор нет поликлиники – и люди, в том числе пенсионеры, вынуждены ездить в соседний район, чтобы получить медицинскую помощь. Это все раздражает на фоне всех этих украшательств», – подчеркнул Федоров.

По его мнению, действия мэрии очень серьезно влияют на социальную обстановку в городе. «Растет раздражение, недовольство и даже ненависть к некоторым представителям исполнительной власти», – заключил он.

Ранее сегодня мэра Москвы анонсировал план благоустройства столицы на 2020 год. В проект входит благоустройство почти 1000 гектаров, в том числе набережные Москвы-реки и улицы. Также планируется обустроить 151 парк и сквер, большая часть которых находится в жилых районах, а в следующем году продолжится строительство парка «Яуза».

«Сделаем подсветку еще 10 зданий и сооружений; приведем в порядок почти 3800 дворов и благоустроим территории вокруг ж/д: сейчас у нас в приоритете МЦД-1 и МЦД-2, – сообщил Собянин на своей странице «ВКонтакте».

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 19.11.19

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