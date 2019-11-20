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Среда, 20 ноября 2019, 11:08 мск

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Ограбил таксиста и угнал его машину: в Подмосковье задержан рецидивист

В Подмосковье 35-летний мужчина напал на таксиста и угнал его машину, а затем попал в аварию. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

По данным полиции, ЧП произошло в Зарайском городском округе. Злоумышленник, находясь в машине-такси, напал на водителя и, угрожая ножом, потребовал отдать деньги и мобильный телефон. После этого он завладел автомобилем и уехал. Однако он не справился с управлением и опрокинул машину на участке автодороги Зарайск-Серебряные Пруды, после чего ему удалось скрыться.

По данном факту было возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ («Разбой»). В ходе расследования подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался неоднократно судимый местный житель. В отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.11.19

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Метки / ЧП в Подмосковье

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