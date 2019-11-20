Смертельный долг: в Подмосковье обнаружен труп пропавшего жителя столицы, подозреваемый задержан

В Подмосковье задержан предполагаемый убийца 40-летнего жителя российской столицы, который пропал в апреле этого года. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, мотивом для расправы могли послужили долги предполагаемых преступников перед жертвой.

В ходе расследования преступления было установлено, в апреле текущего года потерпевший на своем автомобиле выехал из Москвы в сторону Московской области и не вернулся. Через четыре дня его автомашина была обнаружена в д. Ивашево Богородского городского округа Подмосковья. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ.

Сотрудниками ГУУР МВД России в результате оперативно-розыскных мероприятий при участии Росгвардии в д. Аксёно-Бутырки Московской области в частном доме задержан местный житель, ранее судимый за совершение убийства и разбойного нападения.

При обыске по месту его проживания обнаружены ключи от автомобиля потерпевшего и его планшет. Кроме того, изъяты незарегистрированные три охотничьих гладкоствольных ружья, два нарезных карабина, газовый и травматический пистолеты, приспособление для стрельбы мелкокалиберными патронами в форме ручки, а также наркотическое средство. Изъятое оружие направлено на комплексную экспертизу.

В теплице, расположенной на придомовой территории, обнаружено тело пропавшего москвича. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила от проникающего ножевого ранения грудной клетки.

В ноябре сотрудниками ГУУР МВД России на территории Тульской области задержан предполагаемый соучастник преступления. По одной из версий, мотивом преступления были долговые обязательства фигурантов перед потерпевшим.

Судом в отношении задержанных лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.11.19

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