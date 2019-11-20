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Среда, 20 ноября 2019, 13:42 мск

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«Долговая» смерть в частной московской клинике: возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть женщины (п. «в» ч. 2 ч. 1 ст. 238 УК РФ). По данным ведомства, врачи не позволили перевести пациентку в другую больницу из-за долгов по оплате медицинских услуг.

По версии следствия, 9 ноября в частную клинику на западе Москвы поступила женщина, которая была введена в медикаментозную кому и помещена в реанимацию. Через несколько дней пациентка скончалась. Со слов родственницы, сотрудники частной клиники не дали разрешение перевести больную для лечения в другую больницу из-за имеющейся задолженности по оплате медицинских услуг.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. После получения всех необходимых меддокументов будет назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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