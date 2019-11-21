В одной из башен «Москва-Сити» рухнула стена

В Москве при демонтаже фитнес-клуба в «Москва-Сити» на строителя рухнула стена, передает агентство «Москва» со ссылкой на источник в оперативных службах.

Как сообщается, ЧП произошло в ночь на 20 ноября в бизнес-центре «Северная башня» на Пресненской набережной. В ходе работ стена внутри здания рухнула на 37-летнего строителя, который затем был госпитализирован.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.11.19

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