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Четверг, 21 ноября 2019, 14:04 мск

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Строительная афера с «расселением»: в Подмосковье местная администрация «потеряла» 5 новостроек

В Подмосковье возбуждено дело о крупном мошенничеством при строительстве многоквартирных домов, в котором может быть замешан бывший глава Балашихинского района Владимир Самоделов. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, 2003 году Самоделов признал 15 домов в Балашихе непригодными для проживания. Было принято решение об их сносе, расселении жильцов и постройке новых домов от застройщика ОАО «Мособлкапстрой». С организацией был заключен контракт на постройку шести домов. При этом администрации должны были быть переданы от 12 до 50% квартир.

Как отмечают в СКР, застройщику был предоставлен участок площадью 0,6155 га кадастровой стоимостью более 45 млн рублей. ОАО «Мособлкапстрой» в период с 2005 по март 2012 года был разработан и согласован проект, построен и введен в эксплуатацию только один жилой многоквартирный дом, а все квартиры в нем проданы застройщиком.

По сведениям следователей, до настоящего времени 12% жилой площади указанного дома так и не были переданы для расселения жильцов ветхого жилого фонда. Таким образом государству в лице администрации городского округа Балашиха причинен ущерб в размере не менее 63 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В рамках расследования будет дана оценка действиям руководства ОАО «Мособлкапстрой» и должностных лиц администрации Балашихинского района.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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