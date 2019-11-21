«Мы сами усушаем нашу экономику»: Жириновский назвал «дикостью» страсть правительства к накопительству

Денежно-кредитная политика «кубышки», которую проводит правительство и ЦБ РФ, убивает отечественную экономику и производство, «подкармливая» зарубежные государства. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента. Политик также обрушился с критикой на депутатов-экономистов, которые, по его словам, должны занимать «более жесткую позицию» в этих вопросах.

«Главный минус нашей денежно-кредитной политики – она до сих пор не направлена на производство. За рубежом очень часто больше внимания уделяется финансовым операциям и финансовому капиталу, но у них с производством полный порядок. Они стараются снизить налоги – и растет производство, растут доходы, люди идут в магазин. Мы же повышаем налоги, сокращаем производство – люди в магазин не пойдут. Мы сами усушаем нашу экономику», – констатировал Жириновский.

По его словам, стремление финансового блока правительства РФ к накопительству выглядит «дикостью». «Почему мы постоянно мы накапливаем? Это омертвение денег: они лежат, никакой экономики и развития от этого нет. Накопления могут быть, но в минимальном смысле. Иногда у нас профицит, мы этим хвалимся этим. А что такое профицит? Мы собираем больше доходов с населения, а даем меньше. Это же дикость. Мы что, что время ждем какой-то войны или страшного финансового кризиса? Деньги, которые бы пошли не на накопление, а на производство, дали бы дополнительных доход, развитие экономики», – подчеркнул лидер ЛДПР.

«Тем более, мы эти деньги отправляем за рубеж, покупаем валюту, в основном это золотовалютные резервы. Золото – ладно, но, если мы покупаем доллары и евро, мы кормим чужую экономику», – добавил политик.

Как считает Жириновский, чтобы понимать эти процессы, не нужно «иметь больших знаний». «А у нас в Думе десятки прекрасных докторов и кандидатов экономических наук. Мне непонятно, почему они не хотят занять более жесткую позицию. Вот простой пример – ВТО (Всемирная торговая организация). Мы сразу говорили, что нам не нужно вступать. Сейчас большинство согласны, что это была ошибка. Но так же нельзя – целина – ошибка, Афганистан – ошибка, ВТО – ошибка. 102 года ошибок. Может надо уже не делать ошибок?» – заявил лидер ЛДПР.

Как сообщал «Новый День», неправительственные эксперты уже давно бьют тревогу из-за «философии кубышки», которой следует финансовый блок правительства. По их оценке, Россия уже три десятилетия живет в архаичной экономической парадигме, где главной целью является сверхприбыль для узкого круга элиты, при этом остальная часть бизнеса находится в состоянии стагнации, а население страны – в депрессии. В такой ситуации Россию может ожидать серьезный шок, а накопленные правительством и ЦБ резервы вряд ли помогут.

Москва, Мария Вяткина

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