«Народ выйдет на улицу – вы ничего не сможете сделать»: Жириновский напомнил «ЕдРу» про «приморских партизан»

Региональные чиновники-«единороссы» погрузились в 1937 год – пытаются выслужиться перед Москвой, исправить провалы на выборах, и в итоге превращаются в «маленьких Берий». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Госдумы. По его оценке, если правящая партия продолжит давить на своих политических оппонентов, через два года страна выйдет на улицу.

«Продолжается гонение на губернатора Хабаровского край Сергея Фургала. Нашли труп убитого в 2004 году коммерсанта, тогда убийцу не нашли – снова дело возбудили, посадили несколько человек в тюрьму в Хабаровске и добиваются, чтобы они дали показания на губернатора. Все показатели улучшились – нет, душат, давят – «выйди из ЛДПР», позорят себя на весь мир. Завтра что, Трампу будут предлагать выйти за республиканской партии? Что это за детский вариант, занимайтесь экономикой!» – заявил Жириновский.

По его мнению, Фургала «преследуют», потому что он не является членом партии «Единая Россия». «Зачем это делать? Президент страны дал свою оценку – избрал народ, пусть работают. Но чиновники, которых наказали, видимо, за то, что они не обеспечили победу «Единой России», стараются что-то сделать… Никто не имеет права давить на партийность избранных представителей любого уровня, тем более, заниматься пытками в тюремных камерах и, как при Сталине, требовать – «покажи на него, скажи, что он – враг народа». Миллионы же погибли по таким наветам. А Сталин не давал указание так делать, на местах старались, маленькие Берии, Ежовы, Ягоды – чтобы лишнюю звезду получить, квартиру», – заявил лидер ЛДПР.

В этой связи Жириновский подчеркнул, что репрессивный метод еще в 37-м году показал свою несостоятельность. «Урок не прошел. Это нужно прекращать, это наносит только вред. Страна же все это знает. Посмотрите данные ВЦИОМ, уже 51% граждан страны требуют смены партии власти. Через 2 года их будет 80%, и вы ничего не сделаете, они все выйдут на улицу. Трутнев (Юрий Трутнев – полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе) добьется, что весь Дальний Восток восстанет. Что будете делать тогда? Это не желтые жилеты будут, это – приморские партизаны, помните?» – заключил Жириновский.

Напомним, ранее стало известно, что в Москве арестован экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, его с тремя сообщниками подозревают в двух убийствах и покушении. Мистрюков много лет был деловым партнером нынешнего хабаровского губернатора Сергея Фургала, а сейчас сотрудничает с его супругой. В правительстве Хабаровского края прошли обыски.

Москва, Мария Вяткина

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