российское информационное агентство 18+

Как на Урале нашли первую нефть

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 21 ноября 2019, 17:42 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

«Чушь какая-то»: Путин раскритиковал рост стоимости водительских справок

Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин назвал рост стоимости медицинских справок для автоинспекции до 5 тысяч рублей «чушью». По его словам, обследования для водителей нужны, но вводить их нужно «с умом».

«Я сам узнал об этом из средств массовой информации, это чушь какая-то. У нас минимальный размер оплаты труда – МРОТ – 11 280 рублей, такую зарплату получают 3 миллиона 200 тысяч человек. Да ещё и работодатели частенько, к сожалению, нарушают закон и меньше платят... Пять тысяч если нужно отдать за эту справку – ползарплаты надо человеку отдать? И все инстанции пройти, все согласовать. Минтруд хотя бы должен был посмотреть, что это такое», – цитирует слова главы государства «Интерфакс».

Президент отметил, что дополнительные обследования нужны, поскольку это безопасность миллионов людей на дорогах, но подчеркнул, что «вводить это как-то с умом, хотя бы поэтапно».

Напомним, с 22 ноября должен был вступить в силу приказ о новом порядке медосмотра для водителей. Новые правила предусматривают сдачу анализов на психоактивные вещества и хроническое употребление спиртных напитков. Из-за этого медицинские справки, необходимые для получения водительских удостоверений, значительно подорожают. Сегодня в российских городах выстроились огромные очереди из автовладельцев, желающих пройти транспортную медкомиссию и получить необходимые справки по старой цене.

Тем временем, Минздрав РФ отложил вступление в силу этого приказа «с учетом обеспокоенности граждан», несмотря на то, что документ уже подписан и направлен на государственную регистрацию.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.11.19

В России обнаружили паразитов, вызывающих рак. / Госдума запретила продажу гаджетов без российского ПО. / В Польше усомнились в возможностях российских С-400 из-за кривизны Земли. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Путин Владимир

В России введут уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете

«Это нормально»: Путин ищет себе преемника

В СПЧ попали директор медиахолдинга «Россия сегодня» и уральский омбудсмен Татьяна Мерзлякова

Путин сменил главу Совета по правам человека

Путин: Запад запугивает и шантажирует страны Африки

«Единая Россия» блокировала в Госдуме поручение Путина: отказалась отменять роуминг с Белоруссией

Путин распорядился компенсировать авиакомпаниям расходы на топливо

Путин сказал о новом оружии и очередном витке «холодной войны»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Общество, Политика, Россия, Путин Владимир,