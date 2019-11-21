«Чушь какая-то»: Путин раскритиковал рост стоимости водительских справок

Президент РФ Владимир Путин назвал рост стоимости медицинских справок для автоинспекции до 5 тысяч рублей «чушью». По его словам, обследования для водителей нужны, но вводить их нужно «с умом».

«Я сам узнал об этом из средств массовой информации, это чушь какая-то. У нас минимальный размер оплаты труда – МРОТ – 11 280 рублей, такую зарплату получают 3 миллиона 200 тысяч человек. Да ещё и работодатели частенько, к сожалению, нарушают закон и меньше платят... Пять тысяч если нужно отдать за эту справку – ползарплаты надо человеку отдать? И все инстанции пройти, все согласовать. Минтруд хотя бы должен был посмотреть, что это такое», – цитирует слова главы государства «Интерфакс».

Президент отметил, что дополнительные обследования нужны, поскольку это безопасность миллионов людей на дорогах, но подчеркнул, что «вводить это как-то с умом, хотя бы поэтапно».

Напомним, с 22 ноября должен был вступить в силу приказ о новом порядке медосмотра для водителей. Новые правила предусматривают сдачу анализов на психоактивные вещества и хроническое употребление спиртных напитков. Из-за этого медицинские справки, необходимые для получения водительских удостоверений, значительно подорожают. Сегодня в российских городах выстроились огромные очереди из автовладельцев, желающих пройти транспортную медкомиссию и получить необходимые справки по старой цене.

Тем временем, Минздрав РФ отложил вступление в силу этого приказа «с учетом обеспокоенности граждан», несмотря на то, что документ уже подписан и направлен на государственную регистрацию.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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