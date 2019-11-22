МЦД испытывает проблемы: произошел новый сбой

Сегодня утром на Московских центральных диаметрах (МЦД), которые накануне были торжественно открыты с участием президента РФ Владимира Путина, произошел новый сбой. Как сообщила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), поезда на D2 и Рижском направлении следовали с увеличенными интервалами в направлении Москвы со стороны Нахабино.

«Господа, спасибо, идея МЦД классная, но, может, лучше сначала все более-менее довести до ума, а потом «торжественно открывать», а не наоборот? Мы бы ещё подождали диаметры, не к спеху, а из-за бардака, который получается сейчас, пассажиры недоумевают», – отметил один из пассажиров в твиттере.

При этом некоторые отмечают, что сбой в движении электричек также случился на Горьковском направлении.

Между тем в ЦППК заверили, что после сбоя движение поездов восстановлено и введено в график.

МЦД – проект реконструкции существующих сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области. Планируется организовать 5 маршрутов, которые будут интегрированы с Московским центральным кольцом и метрополитеном: Белорусско-Савеловский (D-1), Курско-Рижский (D-2), Ленинградско-Казанский (D-3), Киевско-Горьковский (D-4) и Яролавско-Павелецкий (D-5). Вся программа МЦД с 5 линиями рассчитана на перевозку 391 млн пассажиров в год.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.11.19

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