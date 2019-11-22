Глава подмосковного Чехова оказалась под следствием: обвиняется в мошенничестве

В Подмосковье задержана глава городского округа Чехов. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, чиновнице предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч.4 ст. 159 УК РФ).

При этом в СКР не назвали имя главы Чехова. На официальном сайте администрации городского округа в качестве руководителя указана Марина Кононова. В ведомстве уточнили, что уголовное дело возбуждено по материалам ФСБ России и ГУ МВД России по Московской области.

По данным следствия, в результате преступных действий главы г.о. Чехова из муниципальной собственности незаконно выбыл объект недвижимого имущества – здание общей площадью 330 кв м кадастровой стоимостью более 7 млн 300 тыс рублей. В связи с этим администрации г.о. Чехов причинен ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

«В ходе допроса обвиняемая дала признательные показания. Сегодня следователь выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения», – говорится в сообщении СКР.

В ведомстве уточнили, что обвиняемая будет проверяться на причастность к совершению иных аналогичных преступлений.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.11.19

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