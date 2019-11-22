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Пятница, 22 ноября 2019, 16:17 мск

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Оказавшаяся под следствием глава подмосковного Чехова срочно ушла в отставку

Глава подмосковного Чехова Марина Кононова, оказавшаяся фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве с превышением должностных полномочий, подала в отставку по собственному желанию. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Сегодня же Совет депутатов Чехова собрался на внеочередное заседание, на котором принял к сведению заявление Кононовой. В то же время единогласным решением временно исполняющим полномочия главы городского округа Чехов была назначена заместитель главы чеховской администрации Ольга Карпова.

Как сообщал «Новый День», сегодня Следственный комитет сообщил о задержании теперь уже экс-главы Чехова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч.4 ст. 159 УК РФ). По данным ведомства, в результате преступных действий из муниципальной собственности незаконно выбыл объект недвижимого имущества – здание общей площадью 330 кв м кадастровой стоимостью более 7 млн 300 тыс рублей. В связи с этим администрации г.о. Чехов причинен ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

«В ходе допроса обвиняемая дала признательные показания. Сегодня следователь выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения», – уточнили в сообщении СКР и добавили, что обвиняемая будет проверяться на причастность к совершению иных аналогичных преступлений.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

Глава подмосковного Чехова оказалась под следствием: обвиняется в мошенничестве

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