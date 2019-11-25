«Для более тщательной наладки…»: Собянин признал фиаско с открытием МЦД

Столичная мэрия признала свое фиаско с открытием Московских центральных диаметров (МЦД). Как следует из заявления мэра Москвы Сергея Собянина, чтобы исправить недостатки в работе нового транспортного проекта, принято решение сделать проезд в электричках бесплатным в течение двух недель – с 25 ноября по 8 декабря.

«Для более тщательной наладки билетной системы #ЦППК приняли решение на ближайшие две недели сделать проезд на электричках по МЦД бесплатным», – отметил столичный градоначальник на своей странице «ВКонтакте».

Кроме этого, мэр заверил, что в течение следующих 15 дней в поездах будет увеличено количество вагонов. «В связи со значительным ростом пассажиропотока на МЦД (количество пассажиров в рабочие дни превысило полмиллиона человек) приняли решение с 25 ноября на МЦД-2 увеличить составность всех поездов до 10-11 вагонов. Таким образом, в часы пик количество пассажирских мест будет больше на 30%, а с момента запуска на 49%», – уточнил Собянин.

Москвичи неоднозначно восприняли заявление мэра. «Все починят. Только зачем нужно было открывать, когда есть недоработки. Срок открытия МЦД указывали до конца года, могли бы спокойно еще месяц работать», – отметил один из пользователей в своем микроблоге.

«Четвёртый день подряд не могу уехать вовремя – по 20 минут ждём поезда, опаздываем на работу теперь каждый день, верните электрички, нам ваш мцд не нужен, бесплатный проезд тоже! Хотите опоздать на работу – используйте мцд! Часть 2 день 4», – отмечает другой пассажир.

Кроме этого, жители столицы обеспокоены тем, что после новостей о бесплатном проезде пассажиропоток может увеличиться еще больше.

Как сообщал РИА «Новый День», в пятницу, 22 ноября, торжественное открытие движения по двум линиям МЦД. На открытии МЦД приезда президент РФ Владимир Путин. Если по данным официальных источников запуск МЦД прошел благополучно, то, судя по сообщениям в соцсетях, рядовые граждане пока не оценили все достоинства диаметров. В первые дни пассажиры столкнулись с неполадками системы. В частности, на некоторых станциях не работали валидаторы. В результате «Центральная пригородная пассажирская компания» была вынуждена объявить, что на участках, где есть такие проблемы, предоставлено право бесплатного проезда.

При этом новые поезда «Иволга» оказались почти вдвое короче обычных, что спровоцировало давку пассажиров, и на маршруты пришлось выпустить старые электрички.

МЦД – проект реконструкции существующих сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области. Планируется организовать 5 маршрутов, которые будут интегрированы с Московским центральным кольцом и метрополитеном: Белорусско-Савеловский (D-1), Курско-Рижский (D-2), Ленинградско-Казанский (D-3), Киевско-Горьковский (D-4) и Яролавско-Павелецкий (D-5). Вся программа МЦД с 5 линиями рассчитана на перевозку 391 млн пассажиров в год.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 25.11.19

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