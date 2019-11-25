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Понедельник, 25 ноября 2019, 12:39 мск

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«Использовали ломы и лопаты»: в Москве произошла массовая драка дворников

В центре Москвы произошла массовая драка дворников: ЧП произошло в воскресенье около 21:44 на улице Ефремова около дома №11. В потасовке приняло участие более десяти человек, которые являются выходцами из Киргизии и Узбекистана и работают ГБУ «Жилищник», передает РБК.

Как сообщается, в ходе драки ее участники использовали ломы и лопаты. Причины конфликта на данный момент неизвестны.

В настоящий момент все участники конфликта задержаны, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.11.19

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