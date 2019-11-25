«Новая методика»: Минтранс РФ отчитался о перевыполнении плана по установке камер видеофиксации дорожных нарушений

Минтранс РФ отчитался о перевыполнении годового плана по установке камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. По словам главы министерства Евгения Дитриха, на федеральном уровне уже подготовлен документ, регламентирующий правила установки таких камер для регионов страны.

«В 2019 году перевыполнена задача по установке камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения: при плане в 9 049 камер фактически будет установлено почти 12,5 тысячи», – заявил министр в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации. Такие меры Дитрих назвал «вынужденной необходимостью», пояснив, что на отремонтирвоанных участках дорог водители начинают превышать скорость, что приводит к росту количества ДТП.

Предупреждения о наличии камер, по мнению министра, заставит их снизить скорость. «В этом году водители выставляли целый ряд претензий к расстановке камер, – признал Дитрих. – Часть вопросов носит системный характер. Минтранс совместно с МВД разработал методику определения мест их размещения, которая была одобрена проектным комитетом 19 ноября. Для придания обязательного статуса часть положений методики вошла в законодательные инициативы Минтранса, а по итогам опробации методики будут подготовлены предложения об утверждении ее в виде постановлений правительства». Глава Минтранса подчеркнул, что новые правила «сориентируют региональные власти на профилактику снижения аварийности как основную цель их установки».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.11.19

«Бессмысленный шаг, цены вырастут»: Минпромторгу предложили отложить маркировку бытовой техники. / «Использовали ломы и лопаты»: в Москве произошла массовая драка дворников. / «Автодор» задумался протянуть ВСМ Москва – Казань до Владивостока. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»