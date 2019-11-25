Совет Федерации поддержал закон о признании граждан РФ иностранными агентами

Совет Федерации одобрил федеральный закон, разрешающий признавать граждан РФ иностранными агентами. Как передает корреспондент РИА «Новый День», за принятую Госдумой инициативу проголосовало 155 членов верхней палаты парламента, против – один.

Сенатор Андрей Клишас, представляя этот документ, поспешил опровергнуть прогнозы о признании иноагентами тысячи и более физических лиц. «За два года действия закона (об организациях-иноагентах – ред.) в реестре Минюста всего 10 организаций иноагентов зафиксировано на сегодняшний день», – обратил внимание он, отметив, что решение Минюста и МИД о признании гражданина иноагентом может быть им обжаловано.

Вопросы к Клишасу появились только у сенатора Людмилы Нарусовой, которая поинтересовалась, будет ли признан иноагентом человек, который просто перепечатал в личном блоге информацию из иностранного СМИ, однако никаких денег за это не получил. «Если не получил, значит – нет», – заверил Клишас.

«По-моему, единственным критерием, по которому может оцениваться сообщение СМИ, является достоверность, – продолжала Нарусова. – Ответственность за недостоверную информацию у нас уже предусмотрена другими законами. А вот если, допустим, человек получил информацию из вражеского источника – потому что отечественные умалчивают – о радиоактивной опасности, как это недавно было с Северодвинском. И человек это перепечатывает, желая обеспечить безопасность людей, чтобы были приняты необходимые меры. Он что, для этого сначала должен бежать в Минюст регистрироваться как иностранный агент? А по закону срок месяц, и эта информация тогда уже не будет иметь смысла».

«Такое впечатление, что мы хотим просто запугать штрафами иностранных агентов, и более ничего!» – заявила Нарусова, напомнив, что Конституция РФ предоставляет каждому право свободно искать, получать, передавать и распространять информацию любым законным способом – кроме государственной тайны.

«Пожалуйста, Андрей Александрович, отвечайте», – попросила Клишаса спикер СовФеда Валентина Матвиенко. «Наконец-то, – недовольно отреагировал тот, намекая, что Нарусовой дважды продляли время для вопроса. – Мне кажется, вы не понимаете смысла указанного закона». По словам Клишаса, закон никак не ограничивает гражданина в праве получать и распространять информацию – только в случае, если его признают иноагентом, гражданин обязан будет зарегистрировать юридическое лицо и в дальнейшем публиковать сообщения с маркером, что она опубликована иноагентом. «И где здесь ущемление конституционных прав?» – поинтересовался Клишас.

Закон в итоге был поддержан 155 сенаторами при одном голосе против. Воздержавшихся не было.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.11.19

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