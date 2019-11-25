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Понедельник, 25 ноября 2019, 17:38 мск

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Условно: репетитору музыки, избившему 8-ленюю девочку, вынесен приговор

В Москве 23-летний репетитор музыки признан виновным в нанесении побоев 8-летней ученице. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, приговором суда молодому человеку назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно.

Следствием и судом установлено, что подсудимый с ноября 2018 года два раза в неделю преподавал 8-летней девочке игру на фортепьяно. В один из уроков музыки репетитор неоднократно и систематически нанес ей побои и применял физическую силу.

В ходе предварительного следствия мужчина подтвердил факт проявления грубости в отношении ребенка и пояснил, что применял силу в воспитательных и учебных целях.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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