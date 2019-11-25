«Последний раз я видел такие цифры после развала СССР»: Нобелевский лауреат заявил о вымирании США «от отчаяния»

Экономическая ситуация в США продолжает ухудшаться, в результате чего фиксируется снижение продолжительности жизни и рост «смертей от отчаяния». Как отметил лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Юджин Стиглиц, последний раз такую отрицательную динамику он наблюдал в России после развала СССР. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперт заявил, выступая сегодня на пресс-конференции в. Москве.

«За последние три-четыре года мы наблюдаем снижение продолжительности жизни в США. Эксперты, которые наиболее серьезно изучали статистику, назвали то, что происходит – «смертью от отчаяния». Эта проблема гораздо острее наблюдается в тех регионах страны, которые наиболее активно поддерживали кандидатуру Дональда Трампа», – обратил внимание Стиглиц.

При этом Нобелевский лауреат подчеркнул, что экономика США находится в «одном из слабейших периодов роста», и почему вымирающих штатах страны «продолжают поддерживать Трампа – загадка».

«Единственный раз, когда я видел похожие цифры – когда я был главным экономистом в МВФ. После распада Советского союза мы видели похожие темпы снижения экономики и снижение продолжительности жизни», – сказал Стиглиц.

Как отметил эксперт, тогда команда Международного валютного фонда ожидала, что «по экономическим теориям» при переходе от коммунизма к рыночному капитализму должен был повыситься доход. «И вот – еще один признак того, что мы наблюдали нетипичную ситуацию… Мы видели, что продолжительность жизни именно мужчин была ниже, чем в Европе на 2 года. Важно отметить, что мы наблюдаем в США снижение продолжительности жизни белых мужчин. Интересный факт, что продолжительность жизни афроамериканцев продолжает расти», – уточнил Стиглиц.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 25.11.19

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