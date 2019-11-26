На мэрию Москвы подали в суд

Глава муниципального округа Гагаринский Елена Русакова направила в суд иск на отказ столичных чиновников согласовать акцию протеста против строительного беспредела 1 декабря на Болотной площади. В своем заявлении депутат ссылается на постановление Европейского суда по правам человека, признавшего нарушение прав 23 россиян на мирные публичные мероприятия. «Боязнь мирных собраний граждан дискредитирует правительство Москвы», – отметила Русакова в «Фейсбуке».

Как сообщили в пресс-службе московского «Яблока», Русакова подала иск в Тверской суд Москвы, потребовав признать незаконным фактический отказ правительства столицы в согласовании митинга на Болотной площади. Чиновники предложили перенести акцию в Люблино. При этом, как подчеркнула депутат, в мэрии не объяснили, почему митинг нельзя провести в центре столицы, но можно в спальном густонаселенном районе. Предложение о переносе акции Русакова считает формальной отговоркой.

В своем заявлении депутат ссылается на постановление ЕСПЧ от 7 февраля 2017 года – «Дело Лашманкин и другие (Lashmankin and Others) против Российской Федерации». В материалах были объединены 15 жалоб от 23 заявителей из разных регионов, которые сочли, что РФ нарушила их права на мирные собрания введением неоправданных ограничений. Суд решил, что в этих ситуациях действительно была нарушена Европейская конвенция о правах человека. В постановлении ЕСПЧ говорится, что «автономия организаторов при определении места, времени и способа проведения собрания, например... является важным аспектом свободы собраний».

В пресс-службе столичного «Яблока» напомнили, что ранее Русакова обжаловала в суде отказ столичных властей согласовать митинг на проспекте Сахарова 24 ноября.

Отказ в согласовании митинга в центре Москвы Русакова получила 22 ноября. В документе, подписанном первым заместителем руководителя департамента региональной безопасности Василием Олейником, указано, что на Болотной площади нет места для проведения акции с 8 тысячами участников – кроме того, митинг помещает гуляющим москвичам получить доступ к объектам культурного наследия.

Отказы на уведомления о проведении митингов 1 декабря получили также глава МО Якиманка Андрей Морев и муниципальный депутат района Проспект Вернадского Елена Филина.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.11.19

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